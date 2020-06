PSG : Mbappé prolonge à Paris, le Qatar va-t-il devenir fou ?

Dans : PSG.

Du côté de Doha on veut tout faire pour prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Mais le PSG va-t-il montrer qu'il n'a rien retenu de la crise actuelle ?

C’est le dossier prioritaire de Leonardo, car au Qatar on n’envisage pas un échec, le Paris Saint-Germain doit aboutir à un accord avec le clan Mbappé afin que le champion du monde prolonge son contrat au-delà de 2022. Tandis que le Real Madrid tourne toujours, plus ou moins discrètement, autour de Kylian Mbappé, le PSG va devoir trouver l’offre sportive et financière qui va faire mouche et convaincre l’ancien monégasque d’accepter de prolonger son bail. Mais c’est dans un climat économique forcément très spécial que ces discussions vont s’intensifier, la crise économique provoquée par le coronavirus n’épargnant pas le football. Pour Willy Sagnol, le dossier Mbappé sera d’ailleurs l’occasion de voir si le business du foot est totalement dingue.

Car pour l’ancien joueur, il est évident que si le Paris Saint-Germain fait une offre financière monstrueuse pour conserver Kylian Mbappé, alors il y aura à craindre pour l’avenir du foot. « Paris n’a pas des moyens illimités à cause du fair-play financier. J’avais dit, il y a un mois ou deux déjà, pour moi le signe pour savoir si le football va devenir raisonnable ou pas, ça va être sur la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Pour moi, en France, c’est le signe. Si jamais le PSG le met à la hauteur de ce que gagne Neymar par exemple, ça voudra dire que non, on n’a rien appris de nos erreurs », a confié, sur RMC, Willy Sagnol, qui estime que les gros clubs, tels que le Paris Saint-Germain ont fait voler en éclats la logique économique du football en multipliant par deux ou trois le prix des transferts.