PSG : Mbappé prêt à quitter Paris si Neymar est vendu ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Neymar veut quitter Paris, et le champion de France en titre ne retiendra pas son numéro dix au mercato.

Dimanche soir, L’Equipe lâchait une véritable bombe en ce début de mercato, indiquant clairement qu’un départ de l’ancien Barcelonais était possible à court terme. Un éventuel transfert qui modifierait évidemment les plans de Paris sur le marché des transferts… mais également, peut-être, de Kylian Mbappé. Car l’international français souhaite évoluer dans une équipe compétitive, capable de soulever la Ligue des Champions l’été prochain. Et il se poserait forcément des questions en cas de départ du meilleur joueur de l’effectif selon L’Equipe.

« Il faudra voir comment cette porte ouverte à son joueur-clé sera perçue dans le vestiaire. Un mois après la fameuse déclaration de Mbappé aux Trophées UNFP pour demander « plus de responsabilités », cette possibilité de se séparer de Neymar pourrait amener l’ancien Monégasque à se poser des questions. Mbappé a toujours clamé haut et fort que le PSG avait plus de chances de remporter la Ligue des Champions avec son artiste brésilien que sans » explique le quotidien national, pour qui un éventuel départ de Neymar pourrait bien chambouler les plans de Mbappé. Lequel est par ailleurs toujours autant courtisé par le Real Madrid en ce début du mois de jun.