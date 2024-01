PSG ‍: Mbappé parle enfin, l'ombre du Qatar fait flipper le Real

Dans : PSG.

Désormais libre de négocier avec les clubs de son choix, Kylian Mbappé n’a pas encore pris sa décision, comme il vient de le confirmer ce mercredi soir. Le Real Madrid ne doute pas des intentions de l’attaquant du Paris Saint-Germain. En revanche, son entourage inquiète davantage les Merengue.

Une fois de plus, Kylian Mbappé a toutes les cartes en main. L’attaquant en fin de contrat peut prolonger au Paris Saint-Germain, ou décider de partir libre l’été prochain. Il a confié ce mercredi soir qu'il ne savait pas de quoi son avenir sera fait et donc que toutes les portes étaient ouvertes. En cas de départ, c’est évidemment le Real Madrid qui tient la corde, avec plus ou moins de sérénité. Selon le journaliste espagnol Josep Pedrerol, la Maison Blanche fait confiance au Français. Mais l’entourage du joueur est jugé susceptible de craquer sous la pression qatarie.

« On sait que Mbappé veut jouer au Real Madrid mais il y a beaucoup d'autres paramètres depuis plusieurs années, a commenté l’animateur d’El Chiringuito. Le Real Madrid parle encore des pressions que vont subir Mbappé et son entourage pour rester à Paris. Ce que craint le Real Madrid, c'est qu'encore une fois, le Qatar se mette à travailler pour mettre la pression au joueur et à son entourage pour qu'il reste à Paris. »

« Le Real Madrid n'écarte pas la possibilité de recruter Mbappé, a-t-il poursuivi. Oui, le Real Madrid aimerait recruter Mbappé. Non, le Real Madrid ne fera pas de folies pour lui. Le club fait confiance au joueur, mais peut-être moins à son entourage. Le Real Madrid croit en la volonté du joueur, mais moins en la capacité de son entourage à résister une fois de plus à la pression du Qatar. La pression du Qatar sur le joueur peut être importante, pas seulement sur le plan économique. »

Avantage Real Madrid ?

« Cette pression que Mbappé a déjà subie auparavant et qu'il l'a incité à abandonner le Real Madrid. On est dans une situation similaire ou identique, a rappelé le journaliste. (...) Mbappé serait prêt à gagner beaucoup moins d'argent au Real Madrid. Il n'y a rien de signé, le Real sera prudent sur tous les aspects pour ne pas porter préjudice au joueur. Mais si je devais estimer aujourd'hui, je dirais qu'il y a 60% de chances pour que Mbappé joue au Real Madrid. » La presse espagnole se montrait déjà confiante en 2022, avant le dénouement que l'on connaît. La dernière sortie de Mbappé, qui a laissé toutes les portes ouvertes, n'a pas inversé la tendance, mais la poigne financière de Nasser Al-Khelaïfi fait peur de toute évidence.