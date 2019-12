PSG : Mbappé, Neymar, Tuchel se fait des ennemis XXL

Dans : PSG.

Prolongé au Paris Saint-Germain malgré une fin de saison dernière catastrophique, Thomas Tuchel a vu son pouvoir être renforcé par cette décision forte venue directement du Qatar.

Mais entre l’expérience de sa première année, la pression mise pour avoir des résultats dans l’exercice en cours, et la venue de Leonardo, l’entraineur allemand a du revoir ses plans. Il a décidé, sous l’impulsion de Leonardo, de mettre un terme aux privilèges de certains joueurs, et pas des moindres. L’Equipe se penche ce dimanche sur la situation de Thomas Tuchel, qui ne possède plus beaucoup de soutiens dans le vestiaire, malgré son conseil des sages qui oeuvre comme relais auprès du groupe.

Avec Neymar, la fracture s’est faite ressentir dès la reprise, puisque le Brésilien a même confié lors de la tournée en Asie qu’il avait remarqué que Tuchel avait coupé les ponts et stoppé la « calinothérapie ». Avec Mbappé, il y a de l’eau dans le gaz ces dernières semaines, tant le champion du monde n’a pas aimé devoir sortir deux fois de suite avant la fin du match, ne se manquant pas de le faire savoir. Résultat, le quotidien sportif affirme que Thomas Tuchel se retrouve de plus en plus isolé dans le vestiaire, et a tenté quelques manoeuvres pour regagner la confiance de ses troupes, comme l’allègement de séances d’entrainement quand les blessures s’enchainaient. Il ne faudra pas que les joueurs attendent beaucoup plus de cadeaux de la part de leur entraineur, même en cette période de Noël, car derrière, se trouve l’ombre d’un Leonardo qui entend bien confirmer que l’heure est à la fermeté dans la gestion de l’effectif au PSG.