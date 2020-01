PSG : Mbappé, Neymar… Linas-Montlhéry craint une équipe d’amateurs

Dans : PSG.

Opposé au Paris Saint-Germain en 32e de finale de Coupe de France, Linas-Montlhéry a hâte d’en découdre. Surtout si l’entraîneur Thomas Tuchel aligne une équipe de stars.

Parmi tous les joueurs qui composent l’effectif de Linas-Montlhéry, l’un d’entre eux savoure encore un peu plus cette confrontation. Bien avant de rejoindre le pensionnaire de Régional 1, Johan Roca a côtoyé les Clément Chantôme, Youssouf Mulumbu et Loris Arnaud au centre de formation du Paris Saint-Germain. « J'ai eu la chance d'être au PSG au moment où il y avait Ronaldinho, s’est souvenu le milieu de 33 ans contacté par le quotidien Le Parisien. De notre chambre du centre, on voyait les terrains des pros. On restait des heures à le regarder faire des jongles avant ou après les séances. C'était quelque chose à voir. »

Quelques années plus tard, Johan Roca pourrait croiser une autre star brésilienne, à savoir Neymar. « L'homme est ce qu'il est, mais le footballeur… C'est un régal », a encensé celui qui rêve d’affronter l’équipe-type du Paris Saint-Germain. « On espère quand même qu'ils vont mettre quelques stars. On ne va pas les blesser, a promis le joueur amateur. On veut les Mbappé, les Neymar, les Marquinhos, les Verratti, on veut tout le monde ! » Pour le premier match après la trêve hivernale dimanche (20h55), et à trois jours d’un quart de Coupe de la Ligue face à l’AS Saint-Etienne, pas sûr que Thomas Tuchel utilise l'artillerie lourde.