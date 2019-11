PSG : Mbappé, Neymar ? La star, c’est Navas

Dans : PSG.

Avec trois ou quatre attaquants, le PSG a été en grande difficulté pendant quasiment tout le match face au Real Madrid, ce mardi soir à Bernabeu.

Et si le club francilien a pu s’en sortir avec un match nul 2-2 grâce à deux buts inscrits en deux minutes, il doit tout de même tirer un grand coup de chapeau à son portier Keylor Navas. Intraitable du début à la fin, il a repoussé quasiment toutes les tentatives adverses, s’inclinant finalement sur deux buts de près de Karim Benzema. Mais c’est lui qui a mis en échec, Marcelo, Toni Kroos et encore ce même Benzema au début de la seconde période, au plus fort de la tempête.

Et la stat parle d’elle-même, puisque l’ancien de la Maison Blanche a réalisé 10 arrêts lors de ce match, soit le plus gros total effectué par un gardien du PSG depuis que les stats sont comptabilisés à ce niveau en Ligue des Champions, soit en 2003-2004. De quoi maintenir les Parisiens dans le match, et confirmer que le Costaricien est bien une énorme recrue du dernier mercato, et un joueur au moins aussi décisif que Neymar et Mbappé en Ligue des Champions, puisque jusqu’à présent, le PSG n’avait pas encaissé le moindre but dans cette épreuve.