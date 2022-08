PSG : Mbappé n’est plus triste, la preuve

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Boudeur lors du dernier match au Parc des Princes contre Strasbourg, Kylian Mbappé semble avoir mis cette période taciturne derrière lui avant la réception de Monaco. Les images parlent d'elles-mêmes.

Sur un plan personnel, Kylian Mbappé est l’un des joueurs du PSG a avoir vécu le moins bon début de saison. Suspendu pour le Trophée des Champions face à Nantes, il a suivi de loin le splendide premier titre récupéré par ses coéquipiers. Légèrement blessé à l’entrainement, il a ensuite laissé Neymar et Messi se régaler contre Clermont, avant de revenir pour un match bizarre face à Montpellier, au cours duquel il a clairement peu apprécié l’ambiance. Pour justifier cette histoire de pénalty en confrontation avec Neymar et la bouderie de Mbappé sur une action où il a été oublié, le Paris SG a laissé entendre que l’attaquant français avait eu des soucis personnels qui l’avaient un peu perturbé. C’est possible mais c’est désormais loin derrière. Le festival à Lille et sa complicité avec Neymar notamment ont balayé les doutes, et le champion du monde s’amuse de nouveau comme un fou.

Le saut de joie de Mbappé

Notre Kylian est heureux.. 😌



(Par contre c’est quoi ce rire démoniaque, @KMbappe ? 😂) pic.twitter.com/V5NhSVxb0i — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) August 26, 2022

Les images de sa victoire sur Sergio Ramos a un petit jeu lors de l’entrainement, où il fallait mélanger vitesse, réactivité et précision, ont forcément du faire sourire les suiveurs du PSG. Voir ainsi Kylian Mbappé s’éclater lors d’un exercice d’entrainement démontre en tout cas que le numéro 7 parisien a retrouvé son sourire, son dynamisme et sa joie de vivre. L’AS Monaco, qui se rend ce dimanche au Parc des Princes, est en tout cas prévenue, son ancien joueur est en grande forme et a bien l’intention de poursuivre sur sa lancée de son dernier match, où il avait ouvert le score après 8 secondes.