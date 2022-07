Galtier et le PSG, il annonce un match parfait

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques jours, Christophe Galtier était officiellement présenté en tant que nouveau coach du PSG. Pour son ancien joueur Andy Delort, le natif de Marseille a tout pour réussir dans la capitale.

Le PSG entame sa nouvelle ère depuis peu. Luis Campos a débarqué en tant que nouveau conseiller sportif des champions de France. Parmi ses premières décisions ? Donner les rênes du PSG à Christophe Galtier. Les deux hommes se connaissent bien pour avoir travaillé ensemble du côté de Lille. Ensemble, ils tenteront de redonner un nouvel élan à un collectif parisien peu convaincant ces dernières années. L'arrivée de Galtier en tant que coach du PSG a surpris par mal de fans et d'observateurs. La pression sera grande sur les épaules du technicien français de 55 ans. Mais pour Andy Delort, qui a été sous ses ordres à Nice, Galtier a la personnalité qu'il faut pour faire de grandes choses au PSG.

Galtier et le PSG, Delort veut y croire

🛑 | Le #PSG peut utiliser Christophe Galtier pour convaincre Khephren Thuram 🇫🇷 de les rejoindre



📲 L’Équipe pic.twitter.com/3AmPttw6e8 — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 10, 2022

Dans les colonnes de Nice Matin, l'international algérien a en effet donné son avis sur l'arrivée de Galtier dans la capitale. « J’ai bien profité avec lui, je me suis régalé. Ça faisait longtemps que j’espérais l’avoir comme coach. Entraîner de grands joueurs dans un si grand club, je comprends que c’est une opportunité qui ne se refuse pas. Je suis très heureux pour lui. On se ressemble beaucoup dans le caractère. Mon jeu, c’est de ne rien lâcher sur le terrain. Sur certains matchs, je voulais faire de mon mieux pour lui aussi. J’ai beaucoup appris à ses côtés. Ce n’est pas un hasard si c’est la saison où je finis le plus haut en L1 (5e), avec l’Europe au bout et pas mal de buts marqués (18). Si je me doutais qu’il allait partir ? Un peu, oui. Après la saison que j’avais réalisée, c’était dommage de le voir partir. (...) S’il va devoir changer changer sa méthode de coaching ? J’ai regardé un peu sa conférence de presse, des choses vont changer, il l’a dit. Dans la préparation des matchs, il ne peut pas dire les mêmes choses, faire les mêmes choix qu’à Nice. Il a l’expérience pour faire le meilleur là-bas », a notamment indiqué Andy Delort. De son côté, l'ancien de Montpellier sera sous les ordres désormais de Lucien Favre. Et le Suisse a beaucoup d'ambitions, comme celle de venir concurrencer au plus vite le PSG et donc son prédécesseur sur la Côte d'Azur.