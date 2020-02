PSG : Mbappé mérite un coup de boule, Dugarry sans pitié !

Dans : PSG.

Peu à peu, Kylian Mbappé est en train de s’approprier le leadership de l’attaque au Paris Saint-Germain malgré la présence de joueurs comme Cavani ou Neymar.

Face à Bordeaux dimanche soir, l’attaquant français de 21 ans ne s’est d’ailleurs pas gêné pour montrer son mécontentement à Edinson Cavani sur quelques actions. Des gestes d’agacement que Christophe Dugarry perçoit comme un net manque de respect à l’égard de la légende uruguayenne, auteur de 200 buts au Paris Saint-Germain et qui n’a certainement pas à subir les sauts d’humeur de Kylian Mbappé. Sur l’antenne de RMC, l’ancien attaquant de Marseille et de l’Equipe de France a ainsi cogné très fort sur Kylian Mbappé, lui conseillant clairement de baisser d’un ton et de revoir son comportement s’il ne souhaite pas avoir quelques mauvaises surprises dans les semaines à venir.

« Je te garantit une chose, c’est que la nouvelle génération a une chance incroyable. Ces joueurs-là seraient tombés dans les vestiaires d’il y a 15 ou 20 ans avec nous, il y aurait des coups de boules qui seraient partis. A la place de Cavani, à la fin du match, j’attends Mbappé et je lui mets un putain de coup de tête, tu n’imagines même pas. Juste parce que Cavani ne lui remet pas un ballon, Mbappé lui fait un geste d’agacement et lui crie dessus. Mais tu as 21 ans, je suis Cavani, j’ai mis 200 buts au PSG et j’ai plu de 30 ans, et tu me fais un truc comme ça… Mbappé a une chance incroyable, cette génération PlayStation a une chance incroyable que Cavani soit gentil » a indiqué Christophe Dugarry, pour qui Kylian Mbappé se serait déjà fait remonter les bretelles et bien plus encore si cette scène s’était déroulée il y a quelques années…