PSG : En larmes, Cavani déclare son amour à Paris

Dans : PSG.

Edinson Cavani, meilleur buteur de l’histoire du PSG, après la victoire contre Bordeaux (4-3) et son 200e but sous le maillot de Paris : « Je place toujours le collectif avant toute chose. C’est grâce à mes coéquipiers que j’ai eu cette possibilité de marquer 200 buts avec le PSG. J’ai beaucoup d’émotions. C’est un moment très spécial pour moi. Car j’ai vécu un mois de janvier très difficile... Mais je suis ici, à Paris. Et je donne toujours mon maximum. On va essayer de faire une très grosse saison avec l’équipe. Je suis ému quand je vois ma famille. Elle a toujours été là pour moi. Durant toute ma carrière, elle m’a poussé au meilleur niveau possible. J’essaye de donner beaucoup d’amour à tout le monde. Je veux continuer à faire de belles choses ici. Mais là, je vais profiter de ce moment en faisant une petite soirée avec ma famille et mes amis », a-t-il déclaré sur Canal+.