PSG : Mbappé melon d'Or, il est mieux à Paris qu'à Madrid

Incertain pour le match PSG-Dortmund, Kylian Mbappé est au coeur des rumeurs. Et s'il décidait de rejoindre le Real Madrid au prochain mercato, l'attaquant pourrait faire une lourde erreur.

Ce mercredi, la santé de Kylian Mbappé, qui souffre d’une angine et pas du coronavirus, inquiète les supporters du Paris Saint-Germain. Car le champion du monde français du PSG est un atout majeur dans la quête d’un ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions et son absence face à Dortmund serait évidemment un coup dur pour le club de la capitale. Mais du côté de Libération, Grégory Schneider s’intéresse lui déjà à l’avenir de Kylian Mbappé, dont il se dit régulièrement qu’il est très sensible à l’intérêt de Zinedine Zidane, déjà menacé, et du Real Madrid. Pour le journaliste, l’ancien monégasque a pourtant tout ce qu’il faut du côté du Paris SG.

Grégory Schneider estime en effet que Kylian Mbappé adore que tout tourne autour de lui, et ce qu’il obtient des dirigeants du PSG, jamais on ne lui accordera au Real Madrid, où le collectif passe avant les stars individuelles. « Si Mbappé quitte le Paris-SG pour le Real Madrid cet été (ou un été suivant), on lui souhaite bien du courage : pour avoir toujours pensé que le salut des équipes où il évoluait passait d’abord par ses performances personnelles, et ceci depuis qu’il est gosse, il ne sera jamais autant à sa place que dans ce PSG-là, entièrement tourné vers sa personne », explique le journaliste de Libé, à qui on peut tout de même faire remarquer que le Real Madrid a longtemps confié les clés de son jeu à Cristiano Ronaldo et qu’en matière de mégalomanie la star portugaise s’y connait aussi un peu.