PSG ‍: Mbappé, les Français, machine à laver et mercato, Luis Enrique se confie

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Présent en conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur espagnol du PSG, Luis Enrique, a une nouvelle fois été questionné sur Kylian Mbappé et a fait le point sur la fin du mercato parisien.

Le Paris Saint-Germain est assez tranquille en ce début de saison. Le club de la capitale a démarré son exercice 2024/2025 par une nette victoire obtenue sur la pelouse du HAC (1-4) en ouverture de la première journée. En attendant de voir les choses sérieuses commencer après la trêve avec notamment le retour de la Ligue des Champions, le PSG défie Montpellier au Parc des Princes ce vendredi. L’occasion pour Luis Enrique de se présenter en conférence de presse. Interrogé sur Kylian Mbappé, l’entraîneur espagnol est une nouvelle fois monté au créneau, une semaine après avoir fait des remarques sur les journalistes de son pays qui lui posaient la question sur son ancien numéro 7 : « Je pourrais vous dire, qu’ils sont ennuyants ces Français ! Mbappé n’est plus un joueur du PSG, et je ne parle que des joueurs du PSG.» Justement, l’ancien entraîneur du FC Barcelone a fait un point sur le mercato à dix jours de la fermeture de celui-ci.

Aucune urgence sur le marché des transferts pour Luis Enrique

🎙️ Veille de match au Campus PSG pour Luis Enrique et ses joueurs.



L'occasion pour le coach de répondre aux questions de PSGTV et des médias avant la première rencontre de la saison au Parc des Princes. 🔴🔵#PSGMHSC — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 22, 2024

Cet été, le PSG s’est renforcé à différents postes avec les arrivées de Matveï Safonov (gardien), William Pacho (défenseur), João Neves et Désiré Doué (milieu), mais n’a pas encore recruté offensivement malgré le départ de Kylian Mbappé. De plus, Gonçalo Ramos s’est blessé à la cheville au Havre et a été opéré ces dernières heures, le laissant écarté des terrains pendant plusieurs mois. Le nom de Victor Osimhen revient avec insistance du côté du PSG, mais malgré cela, Luis Enrique se montre confiant sur les dix derniers jours du mercato : «Nous n’avons aucune priorité, nous avons déjà une équipe et elle a été championne. On observe ce mercato. Je crois que notre marché des transferts est déjà très bon, mais nous sommes toujours ouverts pour progresser. Payer beaucoup pour un joueur, ça peut donner beaucoup de pression.»

Le Paris Saint-Germain a répété à maintes et maintes reprises cet été vouloir compter sur Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, qui devront assumer leurs responsabilités surtout depuis l’annonce de la blessure de Ramos. Cependant, les supporters espèrent l’arrivée d’un nouveau numéro 9, d’autant que Victor Osimhen a fait comprendre à Naples qu’il souhaitait s’en aller : «J’ai déjà une équipe qui s’est améliorée sur toutes les lignes, il n’y a aucune urgence à propos du mercato. C’est comme une machine à laver qui vaudrait 4 euros mais serait annoncée à 400 euros, le problème c’est qu’à la fin la machine va se comporter comme si elle valait 4 euros», a confirmé Enrique. Il ne faudra pas s’attendre à des folies de la part du champion de France en titre dans cette dernière ligne droite du marché des transferts.