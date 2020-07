PSG : Mbappé influenceur de luxe, le témoignage fou

Dans : PSG.

Au mois de mars, Christian Jeanpierre a profité de la crise du coronavirus pour rendre en libre accès son livre « 2026, le jour où le football est devenu américain ».

Libre depuis son départ de TF1, le journaliste a eu des très bons retours de ce livre disponible gratuitement sur internet, avec plus de 45.000 téléchargements. Mais dans une interview accordée au journal L’Equipe, l’auteur du livre raconte que c’est grâce à un certain Kylian Mbappé que les téléchargements ont explosé. En effet, après un message posté par l’attaquant du PSG pour évoquer le projet de Christian Jeanpierre, les téléchargements ont quasiment doublé… en 24 heures ! La preuve, s’il en fallait une, que l’avant-centre du Paris SG est un incroyable influenceur sur Twitter, où il est suivi par 4,3 millions de personnes.

L'effet incroyable d'un message de Kylian Mbappé

« Pendant le confinement, je l’avais mis en accès libre sur Internet. Il a été téléchargé à 40.557 exemplaires. Plein de sportifs l’ont relayé, cela m’a beaucoup touché. Et quand Mbappé l’a posté sur ses réseaux sociaux, on est passé de 23 000 à 38 000 en vingt-quatre heures, c’est fou ! On m’a dit que cela pourrait faire un film ou une série... et j’ai très envie d’aller au bout de mes rêves » a indiqué Christian Jeanpierre, qui a par ailleurs expliqué qu'il aimerait beaucoup rebondir à la télévision dans les mois à venir après son départ de TF1. Visiblement, ce ne sera pas sur Téléfoot puisque le groupe Mediapro, détenteur des droits de la Ligue 1 sur la période 2020-2024, ne l’a pas contacté.