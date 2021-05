PSG : Mbappé forfait ou pas, Paris tremble

Dans : PSG.

Kylian Mbappé ne s'est pas entraîné dimanche avec le Paris Saint-Germain, mais il sera tout de même du déplacement à Manchester. Le PSG semble optimiste concernant le champion du monde à la veille d'un rendez-vous décisif.

Même s’il est passé au travers mardi dernier lors du match aller de Ligue des champions face à Manchester City, Kylian Mbappé a montré à Barcelone et à Munich qu’il était capable de faire gagner le Paris Saint-Germain à lui tout seul. L’attaquant français a réussi à élever incroyablement son niveau lorsque le PSG a eu besoin de lui face à deux monstres du football européen. Et c’est cette fois du côté de l’Etihad que Mbappé est attendu, car le club de la capitale est condamné à l’exploit pour aller en finale de la C1. Seul souci, l’ancien Monégasque, qui souffre d’une contracture au mollet droit, n’a pas joué samedi contre Lens, et dimanche le staff médical du club de la capitale a préféré qu’il travaille individuellement au Camp des Loges plutôt que de participer à la séance collective sous les ordres de Mauricio Pochettino. De quoi faire douter de la présence du héros du Camp Nou contre les Citizens, même si l’entraîneur argentin du PSG a fait savoir que Mbappé serait dans l’avion pour rejoindre l’Angleterre.

Mbappé contre City, c'est presque certain

A la veille de ce match tant attendu, les nouvelles semblent aller dans le bon sens concernant la participation de Kylian Mbappé. « L’attaquant a pu tester ses appuis. Cette sortie en solo confirme la tendance positive de ces derniers jours, même si le staff parisien se montre encore prudent. Le champion du monde français doit prendre part à la dernière séance d’entraînement ce lundi à 18 heures à l’Etihad Stadium, et, si les sensations sont bonnes, il participera à la rencontre », prévient Frédéric Gouaillard, journaliste du Parisien, qui estime que Mbappé sera probablement titulaire au coup d’envoi. Et cela même si Mauricio Pochettino n'a jamais pris des risques avec ses joueurs lorsqu'ils ne sont pas à 100%, on l'avait vu avec Neymar lors du match retour face au FC Barcelone. Ce soir-là, le coach du PSG avait laissé le Brésilien dans les tribunes alors qu'il n'était pas loin d'être apte.