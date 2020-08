PSG : Mbappé forfait, l’Atalanta croise les doigts

Dans : PSG.

Le choc entre le Paris Saint-Germain et l’Atalanta Bergame approche à grands pas et visiblement, Kylian Mbappé ne sera pas titulaire.

Malgré un entraînement rassurant avec l’ensemble du groupe lundi, l’international français devrait être sur le banc des remplaçants du PSG. Une mesure de précaution de la part de Thomas Tuchel, qui ne souhaite pas prendre le risque d’aggraver la blessure du Français et de lui faire manquer une éventuelle demi-finale de Ligue des Champions. Assurément, l’absence de Kylian Mbappé sur le rectangle vert représente une bonne nouvelle pour l’Atalanta Bergame. Et le coach italien Gian Piero Gasperini ne s’en est pas caché dans une interview accordée au journal L’Equipe.

Il a évoqué sans langue de bois cette potentielle absence de Kylian Mbappé, qui ferait grandement ses affaires. « Quand j'ai su qu'il était blessé, j'ai tout de suite dit que j'étais désolé qu'il soit blessé, et c'est vrai. Mais j'espère qu'il ne sera pas sur le terrain ! Je ne vais pas faire l'hypocrite. Je suis navré, parce que quand un joueur se fait mal, c'est quelque chose qui me désole. Mais pour nous, c'est évident que ce serait mieux sans lui » a déclaré le technicien italien, très cash et qui sait que la vitesse de Kylian Mbappé pourrait faire des dégâts dans la défense centrale à trois éléments de l’Atalanta Bergame mercredi soir à Lisbonne. Reste maintenant à voir si l’international tricolore disputera quelques minutes, ou si Thomas Tuchel a prévu de le laisser sur le banc des remplaçants toute la rencontre. Pour rappel, c’est un trio Neymar-Sarabia-Icardi qui est fortement pressenti pour débuter du côté du Paris Saint-Germain…