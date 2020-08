PSG : L'incroyable miracle pour Kylian Mbappé ?

Dans : PSG.

Victime d'une entorse contre l'ASSE, Kylian Mbappé semblait être forfait pour le quart de finale PSG-Atalanta. Mais d'un seul coup tout a changé.

Le vendredi 24 juillet dernier, victime d’un tacle de Loïc Perrin lors de la finale de la Coupe de France entre le PSG et l’ASSE, Kylian Mbappé abandonnait ses coéquipiers. Rapidement, l’attaquant parisien passait des examens qui révélaient une entorse de la cheville avec une lésion ligamentaire externe, et un délai de reprise estimé à trois semaines. Autrement dit, Kylian Mbappé semblait plus qu’incertain pour le quart de finale de Ligue des champions contre l’Atalanta ce mercredi à Lisbonne. Afin de n’avoir aucun regret, et en accord avec le staff médical du Paris Saint-Germain, le champion du monde s’est donné à fond afin de pouvoir être au moins à la disposition de Thomas Tuchel pour cette rencontre tant attendue, même si personne n’y croyait réellement. Cependant, la situation a considérablement évolué ces trois derniers jours, au point même qu’un miracle pourrait intervenir.

Si samedi et dimanche, à l’occasion des entraînements du PSG au Portugal, Kylian Mbappé n’a pas réellement participé aux séances collectives, mais a tout de même frappé au but, lundi soir les choses ont radicalement et incroyablement changé. L’attaquant de 21 ans a en effet participé à la totalité de l’entraînement collectif sans retenue apparente. Au point même que désormais plus personne ne doute de sa présence sur la feuille de match, et qu’un possible miracle est même évoqué pour la rencontre face à l’Atalanta. Ce mardi, Kylian Mbappé va désormais rejoindre Lisbonne avec la délégation du Paris Saint-Germain et aura droit à un dernier entraînement à la veille du match. Une séance qui pourra probablement permettre de savoir si oui ou non l’invraisemblable peut se produire, à savoir une titularisation de Kylian Mbappé. Thomas Tuchel ne voudra prendre aucun risque avec la star française, tout le monde semble d'accord là-dessus, mais l'entraîneur allemand du PSG sait bien que le duo Neymar-Mbappé est un atout XXL. A Mbappé rien d'impossible.