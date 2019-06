PSG : Mbappé fixe ses conditions pour rester à Paris !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En ce début de mercato, Kylian Mbappé n’est pas le Parisien qui fait le plus parler de lui. En effet, il semble quasiment acté que l’international français va poursuivre sa carrière dans la capitale française pour une saison supplémentaire. Néanmoins, le champion du monde 2018 a fixé ses conditions auprès de Nasser Al-Khelaïfi, à en croire les informations obtenues par Marca. Et cela concerne forcément Neymar, plus que jamais sur le départ pour le FC Barcelone malgré la fermeté affichée par le Paris Saint-Germain dans ce dossier.

Kylian Mbappé aurait ainsi signifié à sa direction qu’il souhaitait ardemment voir Neymar poursuivre l’aventure au Paris Saint-Germain. Meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière avec 33 buts, le Français estimerait que pour grandir, Paris était obligé de conserver la star brésilienne. Mbappé, qui rêve de Ligue des Champions, estime que cet objectif énorme sera difficilement réalisable sans l’ancien ailier gauche du FC Barcelone. Paris, qui souhaite plus que tout conserver Kylian Mbappé, parviendra-t-il à satisfaire les demandes du Français en conservant Neymar ? Ce ne sera pas chose aisée, ce dernier étant prêt à partir au bras de fer pour rallier la Catalogne…