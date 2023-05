PSG : Mbappé exclu de la table des plus grands

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Bien que finaliste de la Coupe du monde 2022 avec l’équipe de France, Kylian Mbappé ne devrait pas remporter le prochain Ballon d’Or. C’est en tout cas l’avis de son ancien coéquipier à Monaco Bernardo Silva qui a donné ses trois favoris.

Le Ballon d’Or étant désormais basé sur la durée d’une saison, et non plus sur une année civile, ses prétendants savent que ces dernières semaines de compétition seront décisives. Les vainqueurs de trophées partiront forcément avec un net avantage. Ce qui explique pourquoi le champion du monde Lionel Messi a pour le moment les faveurs de Bernardo Silva. Dans un entretien accordé à France Football, le milieu offensif de Manchester City a en effet cité l'Argentin parmi ses trois favoris.

Haaland et Vinicius menacent Messi

Et pour le Portugais, son coéquipier Erling Haaland aura peut-être son mot à dire. « Jusqu'à maintenant, il faut dire Messi parce qu'il a gagné la Coupe du monde, a confié le Citizen. Après, si Manchester City gagne la Ligue des Champions, tu peux aussi dire Haaland. Tu peux aussi, si le Real Madrid gagne la Ligue des Champions, dire Vinicius Junior. Il fait une saison incroyable. Il faut attendre la fin de la saison pour savoir qui a gagné la Ligue des Champions, qui a gagné les différents championnats. »

« Si, par exemple, Haaland gagne la Premier League et la Ligue des Champions, il peut entrer dans la discussion. C'est très ouvert entre trois ou quatre joueurs, a estimé Bernardo Silva, sans laisser aucune chance à son ancien partenaire à Monaco. Kylian (Mbappé), il a perdu la finale de la Coupe du monde, il va être au top mais il ne va pas gagner cette année. Entre Messi et le mec qui gagne la Ligue des Champions, tu as trois ou quatre joueurs qui peuvent le gagner. » L'attaquant du Paris Saint-Germain, triple buteur en finale du Mondial contre l'Argentine, devrait tout de même obtenir une place honorable dans le classement du Ballon d'Or.