PSG : Mbappé et Neymar rejoindront Pelé, Maradona, Messi et Ronaldo

Le football est un éternel recommencement et après Pelé, Maradona, Messi et Cristiano Ronaldo, le PSG a deux joueurs capables d'atteindre le Panthéon du foot.

A chaque époque ses icônes. Tandis que certains estiment que Pelé est l’éternel Dieu du football, d’autres sont eux persuadés que c’est Diego Maradona. Et que dire actuellement de la lutte entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui se battent chaque saison afin de savoir qui sera le Greatest Of All Time (GOAT). Mais les années passent, bientôt la star argentine du Barça et CR7 vont ranger les crampons, mais immédiatement la bataille pour être le plus grand footballeur de la planète va reprendre. Se confiant sur le site de Betfair, Dimitar Berbatov évoque cette passation de pouvoir qui se prépare. Et la légende bulgare estime qu’il n’y a pas de souci à se faire, des joueurs sont déjà prêts à monter sur le trône, et notamment deux qui évoluent au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé et Neymar.

« Ce que Cristiano Ronaldo fait à 35 ans est incroyable. Ce sera l’un des jours les plus tristes dans le monde du football quand Cristiano Ronaldo finira sa carrière, même ceux qui ne l’aiment pas le diront. Mais ce jour arrivera (...) Quand CR7 en aura fini, d’autres joueurs arriveront, même Pelé et Maradona ont été remplacés, c’est l’histoire de la vie. Nous avons déjà Neymar, Mbappé, Greenwood et d’autres jeunes joueurs qui pourront, je l’espère, atteindre le niveau de Ronaldo et Messi, aussi incroyable que cela puisse paraître », annonce Dimitar Berbatov, qui a évolué avec CR7 sous le maillot de Manchester United et sait exactement les efforts effectués par la star portugaise pour arriver et rester au sommet. Neymar, Mbappé, Greenwood savent à quoi s'en tenir.