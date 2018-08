PSG : Mbappé et Neymar, Pierre Ménès annonce un PSG de dingue !

Dans : PSG, Ligue 1.

Pour son grand retour en Ligue 1, Kylian Mbappé a frappé fort samedi à Guingamp, l'attaquant français transformant un PSG insipide en une énorme machine de guerre. Au moment d'analyser cette rencontre, Pierre Ménès avoue avoir été subjugué par la copie rendue par le champion du monde tricolore, et sur son blog le consultant de Canal+ avoue tout le bien qu'il pense d'un Kylian Mbappé parti pour frapper fort avec le Paris Saint-Germain comme chez les Bleus.

« Pendant 45 minutes, les Parisiens ont été inexistants. Il a fallu l'entrée d'un joueur pour tout changer : Kylian Mbappé. Il a transfiguré le PSG. Neymar est passé derrière lui et les deux hommes se sont tout de suite entendus. À noter que Mbappé est entré en position d'avant-centre pour marquer son doublé. Une situation qui pourrait peut-être poser problème à Tuchel. L'entraîneur pourrait décider de l'aligner en pointe avec Cavani, comme c'était le cas à Monaco avec Falcao. En attendant, pour un retour de Coupe du Monde, il a montré qu'il était déjà très en forme. Il a déjà répondu à ceux qui pensaient qu'il aurait un trou d'air ou du moins une période d'adaptation. S'il maintient ce niveau de jeu et cette confiance, il va faire très mal. Concernant Neymar, on dit qu'il est à court de forme mais il en est quand même déjà à deux buts, une passe décisive et un penalty provoqué en deux matchs. Imaginez quand il sera au top... », prévient Pierre Ménès. On attend la suite !