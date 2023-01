PSG : Mbappé et Neymar confirment les rumeurs, il sort les dossiers

Dans : PSG.

Depuis quelques années maintenant, le PSG compte dans son effectif des stars importantes. Des stars du football qui en croisent parfois d'autres parmi le monde du show-business.

En 2017, le PSG frappait fort sur le marché des transferts en annonçant les signatures de Neymar Jr et de Kylian Mbappé. Les deux footballeurs, en plus de leur grand talent, sont aussi des stars en dehors des terrains. Leur notoriété est impressionnante et il leur arrive parfois de croiser d'autres stars du monde du show-business. Des mondes qui sont étroitement liés. D'ailleurs, à force de se croiser, Mbappé est devenu assez proche du chanteur Kendji Girac. Ce dernier a passé quelques moments avec Mbappé, notamment aux Enfoirés.

Mbappé et Neymar fidèles à leur réputation

Lors d'un entretien accordé à RMC, le jeune homme de 26 ans a notamment parlé de ses amitiés dans le monde du football. Concernant Mbappé, il ne tarit pas d'éloges : « On s’est vu pas mal de fois. On rigole à chaque fois qu’on se croise, c’est un bon gars. Ce qui me plaît chez Kylian, c’est que c’est un gars simple quand on le voit et qu’on lui parle. Il rigole facilement, il est gentil. C’est vraiment un bon gars », a dans un premier temps indiqué Kendji Girac, avant de parler d'un regret qu'il a récemment eu avec le champion du monde 2018 : « Kylian avait chanté mais tout le monde chantait en même temps, du coup on n’a pas pu bien entendre sa voix solo. Ça c’est un petit regret que j’ai, j’aurais bien voulu l’entendre chanter ». A noter que l'ancienne révélation de The Voice a aussi partagé un moment vécu avec Neymar lors d'une soirée : « On a passé une soirée ensemble. Neymar, c’est Neymar. C’est un gars qui était un champion à l’âge de 5 ans je pense. Il est dans son monde, dans son truc, mais il n’est pas méchant. Il faut profiter aussi, il faut se détendre, des fois tout relâcher, s’amuser et il a raison ». De quoi rassurer ou au contraire inquiéter du côté des fans du PSG...