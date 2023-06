PSG ‍: Mbappé et le Qatar, il confirme la sortie de crise

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les relations sont glaciales entre Kylian Mbappé et le PSG depuis l’envoi d’une lettre de la part du joueur, indiquant à son club qu’il n’activerait pas sa clause pour prolonger son contrat au-delà de juin 2024.

Kylian Mbappé n’a jamais été sur le départ à ce point au Paris Saint-Germain. En fin de contrat dans un an, l’international français a fait savoir au club de la capitale qu’il n’activerait pas sa clause lui permettant de prolonger d’une saison supplémentaire. L’été sera donc crucial pour le PSG dans la gestion de Kylian Mbappé, avec un transfert dans les semaines à venir ou un départ pour zéro euro dans un an.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

A la surprise générale, Marca évoque néanmoins un rendez-vous imminent entre l’entourage de Kylian Mbappé et les hautes sphères du Paris SG. Une prolongation de contrat pourrait être négociée afin que le PSG touche une indemnité de transfert sur le départ de l’ancien Monégasque en juin 2024. Une hypothèse qui semble assez improbable pour le moment. Mais, pour Philippe Sanfourche, invité à réagir à cette information sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, ce scénario n’est pas totalement impossible.

Des négociations à venir entre Mbappé et le PSG ?

« Dans l’esprit, que les deux parties (Mbappé et le PSG) se remettent autour de la table pour discuter à un moment, que ce soit demain ou plus tard, oui, on y arrivera. Cela ne veut pas dire qu’une sortie de crise sera trouvée. En revanche, ce qui est certain, c'est que dans la logique des choses, il est assez logique qu’après la réaction vive du club à la lettre de Mbappé, c’est le club qui cherche une solution pour ne pas rester dans cette situation. Le PSG a tout intérêt à renouer le contact avec Kylian Mbappé pour trouver une solution de sortie de crise » a analysé le journaliste, pour qui une sortie de crise entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé est encore possible. Même si pour l’heure, les informations livrées par la presse espagnole au sujet d’une possible rencontre entre le PSG et le clan Mbappé sont encore à prendre avec de grosses pincettes.