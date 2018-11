PSG : Mbappé et le Ballon d'Or, c'est parti pour plusieurs années !

Dans : PSG, Ligue 1.

Les matchs se suivent et se ressemblent pour le Paris Saint-Germain, toujours intouchable en Ligue 1, et toujours porté par Kylian Mbappé.

Comme lors du Classique à Marseille (0-2) le week-end dernier, l’attaquant de 19 ans a débloqué la situation face à Lille (2-1) d’une superbe frappe enroulée . L’entraîneur Thomas Tuchel a beau le voir à l’oeuvre au quotidien, son prodige continue de l’impressionner. « C'est un monstre, a lâché l’Allemand vendredi soir. Il sera le meilleur joueur du monde. Quand ? Je ne sais pas, mais il le sera. »

Même constat dans le camp lillois, où Christophe Galtier a encore du mal à digérer l’ouverture du score de Mbappé. « Il fait exploser tous les codes comme d'habitude. Quand ils ont récupéré ce ballon et qu'ils l'ont lancé en profondeur, on s'attendait à un face-à-face avec Maignan, mais il n'y en a pas eu. Il a été très juste sur son geste technique pour enrouler son ballon », a commenté l’entraîneur du LOSC, fataliste, et persuadé que le champion du monde marquera l’histoire.

« Comme Cristiano Ronaldo et Messi »

« Il sera Ballon d'or, et Ballon d'or plusieurs fois, a-t-il prédit. Il fait partie des joueurs de classe mondiale comme le sont Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Il va vite, mais il est très fort techniquement. Il n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour s'exprimer, alors imaginez quand il en a un peu. » Pour constater les dégâts causés par Mbappé, il suffit de jeter un œil à ses statistiques : 11 buts en Ligue 1 cette saison, ce qui fait de lui le meilleur buteur parmi les cinq grands championnats européens.