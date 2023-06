PSG ‍: Mbappé et Campos virés, le Qatar pète un plomb

Dans : PSG.

L'annonce ce lundi de la volonté de Kylian Mbappé de ne pas prolonger au PSG, quitte à être vendu donc, a fait craquer le propriétaire du club. Ce bras de fer peut faire de gros dégâts, et cela pourra aller jusqu'à la vente du prodige français dès cet été.

L’été annoncé comme tranquille de Kylian Mbappé est désormais parti pour être beaucoup plus agité que prévu. Dans une lettre adressée au PSG et dont plusieurs médias ont eu la teneur avant même que le club parisien ne soit informé, l’attaquant international français a annoncé officiellement qu’il ne lèverait pas la fameuse option pour une saison supplémentaire, prévue lors de sa prolongation de contrat au printemps 2021. Bien évidemment, la décision en elle-même n’est pas une incroyable surprise, Mbappé comptant bien jouer du fait qu’il sera libre en juin 2024 pour négocier au mieux la suite de sa carrière.

Le Qatar surpris par l'annonce et son timing

Mais annoncer cela quasiment publiquement en faisant fuiter l’information dans les médias et en mettant le PSG devant le fait accompli, surtout le jour du lancement du mercato ou presque, Kylian Mbappé et ses conseillers savent très bien que cela laisse du temps pour tout le monde de trouver une porte de sortie éventuelle en vue de la saison prochaine.

A l’heure où le Paris SG a déjà perdu Lionel Messi, et discute avec l’Arabie Saoudite et Chelsea pour placer Neymar, le départ de Kylian Mbappé est-il réellement envisageable ? La réponse est désormais clairement oui. Selon les révélations de Foot Mercato, la confiance s’est terriblement effritée entre les propriétaires et le clan Mbappé, auquel il faut associer Luis Campos qui a été mis en place par celui qu’il a connu à Monaco.

Luis Campos dans la charrette si Mbappé part

Cette annonce de la part du Kid de Bondy fait, aux yeux de Nasser Al-Khelaïfi, l’effet d’une véritable trahison. En effet, le PSG avait débuté des discussions pour une éventuelle prolongation de contrat avec Mbappé, qui était bien sûr l’élément phare de son projet pour la saison prochaine, et si possible les suivantes. Ce coup de pression, cette fois-ci étalé sur la place publique, pourrait même être celui de trop pour le Qatar. Si les propriétaires ont souvent été jugés comme trop conciliants avec les stars du football au point de tout leur céder, ils détestent se voir ainsi poser des ultimatums.

Résultat, du côté de l’état gazier, l’idée de vendre Mbappé n’est pas du tout impensable. Avec la possibilité de récupérer plus de 100 millions d’euros pour un joueur qui a visiblement envie de partir dans un an, le PSG veut inverser la tendance et mettre son numéro 7 devant le fait accompli. Soit il donne des signes sérieux qu’il a confiance dans le projet et peut envisager de prolonger son contrat durant les prochains mois, soit il sera mis en vente. L’occasion pour Nasser Al-Khelaïfi de voir si son buteur bluffait, ou s’il entend saisir l’occasion de rejoindre le Real Madrid alors que Karim Benzema a claqué la porte plus tôt que prévu de la Maison Blanche, laissant une place en or de libre devant.

Mbappé a calculé son coup

Si jamais la décision de vendre Mbappé devait être prise, il ne fait en tout cas aucun doute que Luis Campos n’y survivrait pas. Le Portugais n’a plus la confiance des propriétaires qataris, et tient uniquement par sa relation avec le champion du monde 2018. Le fait de voir Mbappé faire cette annonce dans les médias sans que le PSG ne soit au courant de la moindre info à ce sujet pendant toute la journée de lundi démontre que le Portugais ne maitrise pas toujours tout, et fera les frais d’une décision radicale. Mais pour le moment, la partie de poker menteur a débuté, et L’Equipe confirme que la teneur de cette lettre a pour le moment surtout provoqué une grande colère à Doha, où on voit cette prise de position au mois de juin comme une déclaration de guerre.

Comme d’habitude, tout est en revanche calculé du côté du clan Mbappé, qui profite de l’ouverture du marché des transferts pour faire bouger les lignes, et de la trêve de l’intersaison pour éviter de se mettre les supporters du PSG à dos avec ce bras de fer qui fait forcément grincer des dents.