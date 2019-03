PSG : Mbappé est un peu le Messi de la L1, ça c'est du compliment !

Dans : PSG, Ligue 1, Liga, Monaco.

Plutôt à l’aise depuis son arrivée à Monaco cet hiver, Cesc Fabregas s’acclimate doucement à la Ligue 1. Et l’Espagnol découvre au fil des semaines les joueurs du championnat de France. De toute évidence, il n’a pas attendu janvier 2019 pour savoir qui était Kylian Mbappé. Mais le côtoyer au plus près lui a visiblement fait prendre conscience du talent incroyable du natif de Bondy, comme il l’a confié au détour d’une interview accordée à Nice-Matin.

« Ce qui me fascine avec lui, c’est qu’il est toujours en mouvement et recherche toujours le but. Si j’avais joué avec lui… je me serais régalé. Il est jeune, talentueux, semble être à l’écoute, discipliné » a confié l’ancien maestro de Chelsea avant d’établir un parallèle avec Lionel Messi, qu’il a très bien connu à l’époque où les deux hommes évoluaient ensemble au FC Barcelone. « C’est sans doute difficile (pour ses partenaires) de se projeter avec lui et pourtant j’ai connu Lionel Messi en jeune. Parfois, il semble arrogant, mais c’est juste qu’il est plus doué que les autres » a confié le champion du monde 2010 au sujet de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Des compliments qui feront assurément plaisir au principal intéressé…