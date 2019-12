PSG : Mbappé est trop fort, il lui faut un traitement spécial

Dans : PSG.

Encore une fois impressionnant contre Galatasaray, Kylian Mbappé a en plus de son efficacité corrigé le tir en ce qui concerne l’attitude. L’attaquant du PSG a certainement eu les oreilles qui sifflent après son attitude à Montpellier, où il avait réussi à exaspérer beaucoup de monde en rouspétant en raison de son remplacement dans les dernières secondes. Mais cette attitude n’est pas illogique pour Karim Nedjari, qui compte bien faire comprendre à tout le monde que Kylian Mbappé est un véritable OVNI dans le monde du football, et qu’il doit donc être considéré comme tel.

« Lorsque dans une classe il y a un élève surdoué ou précoce, le professeur a un rôle important dans le dialogue. Mbappé est précoce à tous les niveaux. Au niveau intellectuel il l’a été très jeune, sur le terrain aussi. Donc il faut le traiter de manière différente. Ce n’est pas un mot que je n’aime pas employer mais c’est un génie ! Il veut être le premier et a une idée du perfectionnisme où il veut tout réussir. Il faut l’entourer comme jamais et évidemment il fait des erreurs dans l’attitude à 20 ans. Par rapport à ce qu’il est, ce qu’il porte et ce qu’il représente aujourd’hui, il a besoin d’une structure autour de lui », a confié le journaliste sur La Chaine L’Equipe, histoire de faire comprendre que l’institution PSG devait être forte mais aussi que le public devait aussi se montrer compréhensif avec un joueur d’un tel niveau, mais encore très jeune.