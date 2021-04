PSG : Mbappé est trop fort, il fait rêver à l'Inter Milan

Dans : PSG.

Alors qu’il continue de semer le doute autour de son avenir au sein du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé fait rêver tous les plus grands clubs européens.

Depuis quelques semaines, le champion du monde est dans une forme olympique. Essentiel pour le PSG en Ligue des Champions, et notamment face au Barça et au Bayern Munich lors des deux tours précédents, Mbappé est aussi décisif en championnat. Durant la fin de saison, l'international français aura pour objectif de réaliser le doublé C1 - L1. Et après, il sera l’heure de se poser à une table avec sa direction, et notamment Leonardo, pour définir son avenir. Un futur qui passera par Paris ou ailleurs ? Tant que le doute est permis, chaque grand club européen croit en ses chances. En Italie, l’Inter Milan n’a jamais vraiment été présent dans ce dossier. Mais si le leader de la Série A n’avait qu’un seul joueur à recruter l’été prochain, ce serait Mbappé. C’est en tout cas le rêve de Ivan Zamorano.

Mbappé, « un footballeur fantastique »

« Je signerais Kylian Mbappe immédiatement. Il a un bel avenir devant lui et a toutes les qualités pour être un footballeur fantastique en Europe. Si je devais penser aux joueurs chiliens, je dirais qu’Alexis Sanchez et Arturo Vidal se débrouillent très bien et peuvent continuer à contribuer au projet de l’Inter, avec l’objectif de remporter de nombreux trophées », a lancé l’ancien attaquant des Nerazzurri sur le site FcInterNews. Bien parti pour remporter le titre de champion d’Italie au nez et à la barbe de la Juventus, l’Inter devra se renforcer en vue de la saison prochaine, et notamment pour la Ligue des Champions. Mais ce n’est sans doute pas avec Mbappé que l’équipe d’Antonio Conte pourra trouver son bonheur, sachant que le Français se situe plus entre le PSG et le Real Madrid.