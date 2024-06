PSG ‍: Mbappé est parti, Luis Campos croule sous les offres ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Derrière les objectifs numéro 1 que sont Khvicha Kvaratskhelia et Julian Alvarez, le PSG a plein d'idées pour redonner un nouveau souffle à son attaque. Quatre joueurs sont cités.

Au Paris SG comme dans le reste de l’Europe, tout le monde est conscient que le départ de Kylian Mbappé provoque un énorme vide dans l’effectif parisien. Ce n’est pas seulement un joueur qui est parti, mais le meilleur buteur de l’histoire du club et un élément capable de faire d’énormes différences et de changer le visage de son équipe. Faire venir un seul joueur pour compenser son départ pour le Real Madrid est impensable et même dans les bureaux parisiens, on est conscient qu’il va falloir plancher une plusieurs solutions.

Douglas Luis, le PSG connait le prix

En terme d’animation offensive, la volonté est visiblement de miser sur Rayan Cherki pour permettre à Luis Enrique de varier son jeu et d’avoir un joueur liant le milieu à l’attaque. Mais même si le PSG n’aura plus ses stars comme à l’époque de Lionel Messi, Neymar ou Mbappé, cette refonte fait saliver de nombreux joueurs, qui estiment qu’il y a un coup à faire pour briller à Paris désormais. C’est pourquoi, selon l’insider PSG Inside-Actus, de nombreuses discussions ont lieu dans le domaine offensif ces derniers jours, ce qui débouche sur une flopée de pistes.

La Copa America 2024 débute le 20 juin prochain aux États-Unis, avec trois joueurs du Paris Saint-Germain présents sur les pelouses américaines : les Brésiliens 🇧🇷 Marquinhos et Lucas Beraldo, et l’Uruguayen 🇺🇾 Manuel Ugarte. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 19, 2024

La plus chaude mène à Douglas Luiz, qui plait à Luis Enrique. Luis Campos a donc contacté Aston Villa et représenterait à l’heure actuelle un solide plan B, même si l’ailier brésilien a aussi d’autres touches. Le club de Birmingham est vendeur en cas de belle offre, et espère en tirer 60 millions d’euros. Au moins le PSG est prévenu. Autre joueur de Premier League à faire saliver le PSG, Michael Olise, jeune footballeur français né à Londres et qui crève l’écran avec Crystal Palace à seulement 22 ans. Le joueur qui disputera les Jeux Olympiques possède une clause libératoire à 70 millions d’euros. Le PSG espère la faire légèrement baisser en envoyant Carlos Soler chez les Eagles, pour rafler la mise pour un joueur très suivi.

La Juventus propose deux joueurs au PSG

Les deux autres pistes offensives mènent à la Juventus, qui a décidé avec son changement d’entraineur de faire de la place dans son effectif. Dusan Vlahovic, en vue à l’Euro actuellement, et Moise Kean, déjà passé par le PSG, ont été proposés à Luis Enrique. Pour le moment, aucune réponse n’a été donnée mais les joueurs sont en tout cas annoncés sur le départ, ce qui pourrait permettre de les récupérer à un prix très avantageux.

Le Paris SG a donc l’embarras du choix pour son attaque cet été, et de nombreux plans B existent derrière les priorités que sont Khvicha Kvaratskhelia et Julian Alvarez.