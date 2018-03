PSG : Mbappé est lucide, il n'est pas bon actuellement

Dans : PSG, Ligue 1.

Transparent, comme ses coéquipiers, mardi face au Real Madrid, Kylian Mbappé a marqué un but contre Metz, mais il a également croqué quelques énormes occasions. Fidèle à ses habitudes, le jeune attaquant français du Paris Saint-Germain ne s'est pas caché au moment de faire le bilan ce cette dure semaine pour son club et lui. Et face à la presse, Kylian Mbappé a admis qu'il était loin d'afficher son meilleur visage actuellement.

Pour Kylian Mbappé, les supporters parisiens ont des raisons parfaitement valables pour faire part de leur mécontentement. « Oui, ce n’est pas la meilleure période de ma saison. L’élimination, ça m’a mis un coup aussi. Après, on va essayer de terminer du mieux qu’on peut cette saison en essayant de ne pas me blesser dans la perspective de la la coupe du Monde. Ce que je pense des sifflets ? Les supporters sont mécontents, c’est normal. Ils attendaient beaucoup de nous et on les a déçus. Au moins, ils sont venus au stade ce samedi et pendant le match, ils nous ont encouragés. Après les quelques sifflets, on est des professionnels, on va faire comme si on n’avait pas entendu », a confié Kylian Mbappé, lucide sur sa situation personnelle et sur celle du Paris Saint-Germain.