PSG : Mbappé est de retour, le Bayern tremble

Mardi soir, le PSG jouera déjà une partie de sa saison face au Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Reste à savoir si Kylian Mbappé sera dans le groupe de Christophe Galtier.

Le PSG traverse une importante zone de turbulences depuis le début de l'année 2023. Face à l'AS Monaco ce samedi, les champions de France ont subi leur quatrième défaite en quelques semaines à peine. Les tensions sont en plus nombreuses, que ce soit dans le groupe ou dans les tribunes. La rencontre aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions qui s'annonce contre le Bayern Munich est celle de tous les dangers. Surtout que le PSG devra faire sans certains de ses meilleurs joueurs. C'est en tout cas ce qui est prévu par Christophe Galtier. Le coach parisien a rappelé ces dernières heures qu'une présence de Kylian Mbappé dans le groupe du PSG pour la réception des Bavarois n'était pas d'actualité. Pourtant, le champion du monde 2018 est déjà de retour sur les terrains.

Mbappé de retour, l'espoir renait au PSG

Comme l'indique L'Equipe ces dernières heures, Kylian Mbappé a en effet effectué une partie de la séance avec le groupe ce dimanche. Le média va plus loin en affirmant que sa présence contre le Bayern Munich mardi en Ligue des champions est possible. C'est la première fois depuis sa blessure contre Montpellier que Mbappé travaille d'autres exercices que ceux prévus pour sa rééducation. L'espoir renait donc un peu pour le Paris Saint-Germain avant de jouer les champions d'Allemagne. Le Français de 24 ans a encore quelques heures devant lui pour se jauger et la tendance est clairement à une présence dans le groupe pour ce match tant attendu sur la scène européenne. Reste à savoir comment Paris gérera les prochaines heures et ce retournement de situation concernant Mbappé, alors qu'aucun risque ne devrait être pris, les échéances importantes se multipliant en ce mois de février.