PSG : Mbappé en crise ? C'est n'importe quoi selon lui

Dans : PSG, Ligue 1.

Kylian Mbappé semble avoir du mal actuellement, le jeune attaquant français du PSG affichant ostensiblement son agacement comme cela a encore été le cas samedi contre Metz. Même si on peut comprendre que l'ancien monégasque, arrivé à Paris pour 180ME lors du dernier mercato, s'énerve de ne pas retrouver ses meilleurs sensations, et de sa relative inefficacité, il sait cependant qu'il peut compter sur la confiance des dirigeants du Paris Saint-Germain.

Ce lundi, dans Le Parisien, Guy Lacombe, ancien coach du PSG et de Monaco, relativise quand même le passage à vide de Kylian Mbappé. « Il y a des cycles dans la progression d’un jeune joueur et, même si Kylian est un garçon différent, il faut les respecter. Il est irrité de ne pas pouvoir donner tout ce qu’il pense pouvoir apporter. Il en a beaucoup sous la semelle et ça l’agace. Il est intelligent et cela fait partie de son apprentissage. Rester constant est ce qui est le plus difficile au plus haut niveau. Et puis arriver à Paris demande un temps d’adaptation. Entre Monaco et le PSG, les exigences ne sont pas les mêmes et, médiatiquement, c’est le jour et la nuit. C’est donc normal de traverser une période plus difficile. Mais, franchement, elle est très relative », explique Guy Lacombe, confiant concernant l'avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain.