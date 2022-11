PSG : Mbappé au Real Madrid, le Qatar sera décisif

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Après avoir échoué au recrutement de Kylian Mbappé l'été dernier, le Real Madrid semble être prêt pour un nouveau gros coup. Mais la signature du joueur du PSG dépendra beaucoup de l'avenir de Jude Bellingham.

Pour sa troisième saison en Allemagne, Jude Bellingham confirme toutes les attentes placées en lui et s'est imposé comme le taulier au milieu de terrain à Dortmund. Forcément, plusieurs cadors européens s'intéressent à lui avec son excellent début de saison. C'est le cas de Liverpool et du Real Madrid, deux équipes qui travaillent également en interne pour faire signer Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG n'écarte toujours pas totalement l'idée de quitter le club de la capitale selon les rumeurs et seuls les Reds et les Merengues peuvent réaliser une opération d'envergure suffisante pour satisfaire les exigences du PSG et surtout du champion du monde. Mais alors que Bellingham et Mbappé sont deux des joueurs les plus convoités du marché des transferts, l'avenir des deux pépites est totalement lié.

Bellingham plutôt que Mbappé au Real Madrid ?

Selon le média madrilène Defensa Central, Liverpool est très avancé sur le dossier Bellingham, l'une des priorités du Real Madrid. Les Anglais pourraient faire une offre de 150 millions d'euros pour s'offrir les services de l'ancien joueur de Birmingham City. Un transfert extrêmement coûteux qui obligerait les Reds à oublier Kylian Mbappé. Le Real Madrid aurait alors le champ libre pour négocier encore une fois avec le joueur de 23 ans. Et selon le média espagnol, une nouvelle tentative de mariage entre Mbappé et le Real n'est clairement pas impensable.

Liverpool, comme le Real Madrid, veut Bellingham ou Mbappé et n'aura pas des finances extensibles à souhait. Ainsi, la valeur des deux joueurs est un frein et chaque club ne pourra réaliser qu'un seul des deux transferts. Les performances des deux joueurs en Coupe du monde seront particulièrement décisives pour les futures transactions. Si Bellingham rayonne avec l'Angleterre, le Real Madrid pourrait craquer comme il l'avait fait à la Coupe du monde 2014 avec James Rodriguez par exemple. Dans le cas contraire, Madrid pourra se concentrer sur une dernière tentative afin de faire venir Kylian Mbappé, qui a confirmé récemment dans la presse que le défi de prolonger au PSG avait été décisif sur le plan sportif. Le désir d'enfin triompher avec Paris a pesé dans ses choix, mais il n'a jamais annoncé la fin de son intérêt pour le Real Madrid.