PSG : Mbappé au Real Madrid, déjà des négociations ?

Auteur de son 26e but en Ligue 1 cette saison à l’occasion du classico face à Marseille dimanche soir, Kylian Mbappé affole les compteurs. Et ses performances à couper le souffle ont d’ores et déjà fait du natif de Bondy la grande priorité du Real Madrid pour le prochain mercato. Fan du joueur, Zinedine Zidane rêve de l’international tricolore pour renforcer son attaque cet été. Et selon les informations obtenues par Diario Gol, Kylian Mbappé n’est pas insensible à cet intérêt. Il souhaite néanmoins poser ses conditions avant de donner son accord aux dirigeants madrilènes…

En effet, le média espagnol rapporte que Kylian Mbappé veut être le leader du nouveau projet du Real Madrid. Autrement dit, pas question de recruter une autre star planétaire lors du mercato estival, qui ferait éventuellement de l’ombre au n°7 du Paris Saint-Germain. Inutile de préciser qu’il serait donc impossible que le club merengue recrute Kylian Mbappé et Neymar. Reste maintenant à savoir si Florentino Pérez acceptera ces conditions, lui qui s’intéresse également à certains grands joueurs du championnat anglais comme Eden Hazard ou Harry Kane et surtout, si un accord peut être trouvé entre Paris et le Real Madrid. Ce n’est évidemment pas la tendance, Nasser Al-Khelaïfi étant tout sauf vendeur.