PSG : Mbappé à Liverpool, l'Angleterre a vu un indice

Dans : PSG.

Régulièrement démentie par Jurgen Klopp, la rumeur envoyant l'attaquant du PSG Kylian Mbappé à Liverpool est repartie avec un nouvel argument dans les médias anglais.

Champion d’Europe en titre, bien parti pour mettre fin à des décennies d’attente en championnat d’Angleterre, Liverpool est un nom qui fait rêver, et une équipe qui gagne. C’est donc en position de force que le club de la Mersey a annoncé la fin de son partenariat avec son équipementier actuel « New Balance » pour rejoindre l’écurie de Nike. A la clé, un énorme contrat courant sur plusieurs années et atteignant, selon les indiscrétions de la presse anglaise, la somme de 35 ME par an. Un passage donc chez la marque à la virgule qui permettra une plus grande visibilité et une meilleure distribution, mais qui pourrait aussi ouvrir d’autres portes.

Ainsi, c’est Sky Sports qui s’est jeté dans le bain en premier, glissant au passage que les équipementiers et leur pouvoir financier avaient désormais leur mot à dire dans les transferts des grands joueurs. Et il n’a pas échappé au média britannique que Kylian Mbappé, parfois annoncé comme la recrue rêvée de Liverpool pour l’avenir, était engagé pour le très long terme avec Nike, et avait même déjà sorti sa ligne de vêtement personnalisés. « Impossible de dire qu’il y a eu quelque chose de concret à ce niveau-là pour le moment, mais le rapprochement est possible », explique ainsi Sky Sports, pour qui cela entretient en tout cas le rêve de voir le champion du monde français débarquer sur les bords de la Mersey.