PSG ‍: Mbappé a finalement aidé Nasser Al-Khelaifi

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le mercato du PSG s'est terminé sans aucun panic buy de la part des dirigeants parisiens. Le départ de Kylian Mbappé libre a visiblement donné une leçon à tout le monde.

Dans les dernières heures du marché des transferts, les supporters parisiens étaient à l'écoute de la moindre rumeur sur l'éventuelle venue d'un nouvel attaquant, certains ont espéré jusqu'au bout que finalement Nasser Al-Khelaifi craque et recrute Victor Osimhen ou Jadon Sancho pour renforcer l'attaque du PSG. Mais rien ne s'est passé, et Luis Campos s'est contenté de gérer les derniers départ au sein du club de la capitale et vendredi à 23h, le mercato s'est paisiblement terminé sans qu'il y ait besoin de faire venir des pizzas dans les bureaux du Paris Saint-Germain comme à la grande époque. Selon Le Parisien, cette décision de ne plus faire la moindre folie sous pression est le résultat direct du départ de Kylian Mbappé.

Nasser Al-Khelaifi a retenu la leçon

Pour Nasser Al-Khelaifi, la leçon a été retenue et vouloir à n'importe quel prix vouloir compenser le départ d'une star, aussi énorme soit-elle, n'est plus dans le logiciel du dirigeant qatari. Autrement dit, lâche une montagne d'euros pour faire oublier Kylian Mbappé n'était pas à l'ordre du jour et il ne le sera plus jamais. « En perdant Neymar en 2017, Barcelone l’avait remplacé en enrôlant deux joueurs, Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé, en dépensant davantage que la somme reçue par le PSG à l’époque. Paris a fait le choix inverse et a décidé de ne pas remplacer son crack. Non pas parce qu’il est parti libre et qu’il n’avait pas d’argent disponible vu que le PSG réalise une économie de salaire qui assainit considérablement ses comptes et lui donne des marges. Mais confronté à l’absence de stars offensives sur le marché, Paris n’a pas voulu casser sa tirelire », explique Dominique Sévérac. Et le président du Paris Saint-Germain a été conforté dans ses choix par Luis Enrique, qui a validé un par un chaque recrutement lors de ce mercato et a rassuré ses dirigeants sur la capacité de son groupe.

🆕 Joao Neves a disputé son premier match officiel avec le Paris Saint-Germain ! ❤️💙



🪄 Deux passes décisives 🆚 Le Havre 👌#HACPSG pic.twitter.com/j9OtKRELm4 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 16, 2024

Cette prudence du PSG, qu'il faut tout de même tempérer puisque Nasser Al-Khelaifi a tout de même signé deux gros chèques (110ME au total) pour faire venir Joao Neves et Désiré Doué, est une vraie nouveauté et elle sera jugée à l'aune des résultats parisiens en Ligue des champions. Car si le Parc des Princes est pour l'instant à bloc derrière Luis Enrique et son équipe, un gros dérapage sur la scène européenne pourrait rapidement tendre l'ambiance et remettre en cause les choix du trio Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos et Luis Enrique. Mais en attendant, ce PSG sans bling bling est déjà bien lancé en Ligue 1, ce qui est rassurant au moment où l'OM semble être un vrai concurrent sur la scène nationale.