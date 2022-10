PSG : Mbappé a choisi l'argent, Madrid crie au scandale

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ces dernières heures, Le Parisien a publiquement révélé les nouveaux émoluments que touchait Kylian Mbappé depuis sa prolongation au PSG. De quoi faire polémique chez certains observateurs.

Difficile de passer une semaine sans que le PSG se retrouve au coeur d'une polémique. Et Kylian Mbappé est souvent concerné, bien malgré lui. Ces dernières heures, Le Parisien a dévoilé de manière détaillée son nouveau salaire au sein du club de la capitale. Et les chiffres évoqués font tourner la tête. D'après le média français, Kylian Mbappé a triplé son salaire en prolongeant au PSG. Il touche désormais 6 millions d'euros brut par mois. Concernant sa prime à la signature, elle est estimée à 180 millions d'euros, payable en trois fois tous les mois de juillet. Une somme que le Français touchera même en cas de départ. Officiellement, Mbappé a renouvelé pour trois saisons, mais d'aucuns pensent qu'il s'agit en fait d'un contrat de deux années plus une en option. Si Mbappé décide de rester au PSG, il touchera 70 millions d'euros à la fin de l'été. Une somme qui augmentera de 10 millions d'euros pour chaque saison passée en plus à Paris.

Mbappé, Fred Hermel fait le choqué

Kylian Mbappé est à l'aise sur Instagram 😂 pic.twitter.com/vrOJRAZ0wu — Vibes Foot (@VibesFoot) October 24, 2022

Au total, Mbappé toucherait 210 millions d'euros sur une année, ce qui représente un quart du budget du Paris Saint-Germain. Mirobolant mais démenti ce lundi par le PSG au travers d'un communiqué, dans lequel les champions de France indiquent : « Suite à l’article sensationnaliste publié hier au sujet du Club et l’un de ses joueurs, le PSG s’inscrit en faux contre le récit et les détails allégués ». Mais certains sont persuadés qu'un fond de vrai ou une grosse part de vrai existe bel et bien concernant le nouveau contrat de Mbappé au PSG. Pour Frédéric Hermel, cela explique notamment pourquoi le Real Madrid a perdu la bataille pour recruter le champion du monde. Sur Twitter, le journaliste a indiqué dans un post : « JAMAIS le Real n’aurait pu payer autant d’argent à Mbappé. Tout simplement car le plafond salarial fixé par la Liga ne l’aurait pas permis. Donc, contrairement à ce qui avait été dit, les offres du PSG et du Real n’étaient pas similaires ». Chacun aura son avis sur le sujet.