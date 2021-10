PSG : Mauro Icardi viré, Wanda Nara l'insulte et divorce !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après la victoire du PSG vendredi soir contre Angers, Mauro Icardi a connu un week-agité puisqu'il a perdu en même temps sa femme et son agent, Wanda Nara l'ayant pris en flagrant délit.

La vie sentimentale de Wanda Nara avait déjà, dans le passé, fait les choux gras de la presse italienne et argentine. La jeune femme, qui était mariée à Maxi Lopez, avait quitté ce dernier en 2013 après cinq ans de vie commune, le footballeur reprochant à son épouse de l’avoir trompé avec Mauro Icardi, tandis que Wanda Nara reprochait elle aussi à Maxi Lopez, avec qui elle a eu trois enfants, d’adultère. En 2014, après une séquence incroyable qui avait vu Maxi Lopez refuser de serrer la main de Mauro Icardi avant un match Sampdoria-Inter, l’attaquant de l’Inter se mariait avec Wanda Nara, avec qui il avait deux enfants. Et rapidement, l’épouse d’Icardi devenait son agent.

Chers médias ⚽️, vous n’êtes pas Closer 😅 Et en plus votre traduction n’est pas bonne…



Wanda : « Une autre famille que tu as détruite parce que tu es une s***** » pic.twitter.com/XTVb5HPh0i — Cindy Colmenares 💃🏻⚽️ (@C1ndy9) October 17, 2021

Très présente sur les réseaux sociaux, où elle n’hésite pas à exhiber ses formes généreuses, la femme de Mauro Icardi a suivi son footballeur de mari lorsque ce dernier a rejoint le Paris Saint-Germain en 2019. Et depuis cette date, Wanda Nara ne rate jamais une occasion de montrer qu’elle apprécie la vie de luxe que sa famille et elle mènent dans la capitale française. Cependant, tout cela pourrait rapidement devoir se conjuguer au passé. Car quelques heures après la victoire du PSG face à Angers, résultat dans lequel Mauro Icardi a été impliqué, puisque c’est après une reprise de la tête manquée du buteur argentin qu’un joueur du SCO a commis une main aboutissant au penalty victorieux de Mbappé, Wanda Nara a dégainé.

Resumen para los que se levantan de la siesta:



Wanda publicó una historia POLÉMICA, y dejó de seguir a Icardi y a la China Suarez. Borró sus fotos con él. Borró la historia. Lo volvió a seguir. Lo dejó de seguir. Volvió a subir la historia y confirmó separación. Todo en 1hs. pic.twitter.com/zM4MAU4srz — Macarena (@maquialifraco) October 16, 2021

Via les réseaux sociaux, Wanda Nara a envoyé un message clair et net : « Une autre famille détruite parce que tu es une salope ». Et selon la Gazzetta dello Sport, la femme et agent de Mauro Icardi aurait appris que ce dernier aurait une liaison avec China Suarez, une très célèbre actrice argentine. Evidemment furieuse de cette trahison, elle a donc décidé de se séparer immédiatement de l’attaquant du Paris Saint-Germain. « Je suis séparée », a indiqué la jeune femme de 34 ans à ses proches. Et pour que cela se sache, Wanda Nara a cessé de suivre les comptes d’Icardi sur les réseaux sociaux, allant même jusqu'à supprimer des photos d’elle et de l’ancien joueur de l’Inter sur son propre compte Instagram.

Lionel Messi n'est pas fan de Mauro Icardi

Reste désormais à savoir ce que cela va changer dans la vie sportive de Mauro Icardi, qui va également devoir trouver un nouvel agent. Tout cela en sachant que l'attaquant argentin n'était pas réellement en odeur de sainteté avec Lionel Messi, grand ami de Maxi Lopez et pas vraiment proche de celui qui avait piqué la femme de ce dernier il y a quelques années.