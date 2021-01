PSG : Mauricio Pochettino positif au Covid, Paris tremble !

Dans : PSG.

Alors que la nouvelle vague du Covid-19 est en train de frapper les clubs français, le Paris Saint-Germain vient d’annoncer la positivité de Mauricio Pochettino...

Comme la Premier League il y a quelques jours, la Ligue 1 est elle aussi en train de subir la nouvelle avancée de la pandémie de coronavirus. Puisqu’après le report du match entre Lorient et Dijon, et l'incertitude autour de Saint-Etienne - Strasbourg, c’est le club de la capitale qui est maintenant touché par le Covid-19. En effet, ce vendredi soir, le PSG annonce le récent contrôle positif de Mauricio Pochettino.

« L’entraineur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino est confirmé positif au test PCR Sars-Cov2. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. Ses adjoints Jesus Perez et Miguel D’Agostino assureront le relai à partir de samedi à Angers », a expliqué Paris dans un communiqué médical. Une mauvaise nouvelle qui pourrait en entraîner d’autres, vu que le coach argentin était en relation avec son staff et ses joueurs au cours des derniers jours, et notamment lors de la fête au Trophée des Champions. Autant dire que le PSG pourrait de nouveau être frappé par une épidémie de coronavirus, comme cela avait déjà été le cas en début de saison...