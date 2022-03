PSG : Marquinhos prévient Verratti avant le Real

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, Marco Verratti aura un rôle essentiel pour le PSG en 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre le Real Madrid.

Très bon lors du match aller, l’international italien doit cependant apprendre à davantage maîtriser ses nerfs. Il y a quelques jours, Marco Verratti a craqué après la défaite du Paris Saint-Germain à Nantes en expliquant que l’arbitre du match Mickaël Lesage avait « chié » sur le PSG. Des déclarations fracassantes qui ont valu à Marco Verratti une sanction de la part de la commission de discipline de la LFP. A quelques heures du match crucial face au Real Madrid en Ligue des Champions, le capitaine Marquinhos n’a pas caché que les coups de sang de Marco Verratti lui faisaient peur. Avec une pointe d’humour, l’international brésilien a ainsi demandé au natif de Pescara de se tenir à carreau face au Real Madrid. Car plus que jamais, le PSG aura besoin de lui dans un tel match.

L'avertissement de Marquinhos à Verratti

« Ma plus grande colère en tant que capitaine du PSG, c’est déjà quand Marco Verratti s’approche de l’arbitre (rires). Je rigole… Ça c’est un moment difficile ça ! » a lancé au micro de Prime Video le défenseur Marquinhos, pour qui le rôle de Marco Verratti sera crucial contre le Real Madrid. Mais afin de donner le meilleur de lui-même, l’Italien ne doit évidemment pas sortir de son match, ce qui lui est arrivé bien trop souvent depuis le début de sa carrière. Nul doute que du côté du PSG et de Marquinhos, on espérera que l’expérience accumulée par Marco Verratti au fil des années et des campagnes de Ligue des Champions saura lui servir. Du côté de Danilo Pereira, son collègue du milieu de terrain, on est en tout cas certain que Marco Verratti saura sortir un nouveau match XXL pour aider le Paris SG à se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions.

« Marco est incroyable. Incroyable ! Les choses qu'il fait avec le ballon, et sans ballon aussi ! Je n'ai jamais vu un milieu de terrain comme lui. Il peut faire les choses offensives et défensives avec une telle facilité que quelqu'un qui regarde pensera que c'est facile. Mais non, ce n'est pas facile. J’ai la chance de jouer avec ces joueurs. Messi, Neymar, Kylian et Ronaldo. Je peux y ajouter Verratti parce que, pour moi, il a le même niveau que les autres. Je suis un homme chanceux » a lancé Danilo Pereira, époustouflé par un Marco Verratti dont le rôle sera plus crucial que jamais face au milieu de terrain très performant du Real Madrid mercredi soir. Car même si les Merengue seront privés de Casemiro, ils pourront compter sur un Camavinga en très grande forme, auteur d’un joli but face à la Real Sociedad ce week-end.