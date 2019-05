PSG : Marquinhos prêt à quitter Paris à cause d'un arbitre ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Expulsé samedi lors de la victoire du Paris Saint-Germain à Angers, Marquinhos a pris à cette occasion le premier carton rouge de sa carrière. Même si le défenseur du brésilien du PSG a tenté de faire changer d'avis Florent Batta, mais ce dernier n'a pas varié dans sa décision d'exclure Marquinhos et d'accord un penalty au SCO, ce qui a provoqué la colère générale du camp parisien. Mais cette colère n'est rien par rapport à celle diffusée par le frère du défenseur du Paris SG via les réseaux sociaux. Luan Aoas Correa n'a en effet pas apprécié de voir son frangin rejoindre plus tôt que ses coéquipiers et il a copieusement insulté l'arbitre en estimant que Marquinhos devait probablement filer au plus vite de France et de Ligue 1.

« Les arbitres ici, ils sont vraiment nuls, ce sont des bâtards, des arbitres de merde. Pénalty, oui, mais pas carton rouge, s’il vous plaît. Je ne sais pas ce qu’on fait encore en France… Ce n’est pas possible, ça donne envie de partir. Mon frère n’a jamais pris un rouge de sa carrière, c’est la première fois. Ce n’est pas possible ! Ce n’était pas un rouge », a fulminé le frère de Marquinhos, qui estime donc que le défenseur brésilien du Paris Saint-Germain doit rapidement réfléchir à son avenir au sein du club de la capitale.