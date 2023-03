PSG : Marquinhos pas à 100% contre le Bayern, Paris prend le risque

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Pour tenter de renverser le Bayern Munich en huitième de finale retour de la Ligue des Champions en milieu de semaine prochaine, le Paris Saint-Germain ne pourra pas compter sur un Marquinhos à 100%.

Avant un grand rendez-vous de Coupe d’Europe, le club de la capitale française doit toujours faire face à une tuile de dernière minute. Puisqu’à part les forfaits actés de Neymar, Kimpembe et Renato Sanches, le PSG doit maintenant composer avec des joueurs pas vraiment au top, à l’image de Marquinhos. Sorti en fin de match lors de la victoire du PSG contre Nantes en L1 samedi (4-2), le défenseur central est effectivement blessé. Victime d’une déchirure intercostale, l’international brésilien ressent une vive douleur au niveau des côtes depuis sa sortie au Parc des Princes. Malgré tout, le capitaine du PSG sera bien de la partie, comme Christophe Galtier l’avait annoncé en conférence de presse d’après-match.

Marqui ne pourra toutefois pas à 100%, vu qu’il sera handicapé dans ses sprints et des duels. Mais le PSG ne peut pas faire autrement, comme le relate L’Equipe : « Conscient de l'influence du capitaine et face aux absences dans ce secteur (Kimpembe), le staff parisien fera tout pour que le Brésilien puisse débuter. Et dans de bonnes conditions. Dur au mal, le joueur est, lui aussi, décidé à serrer les dents pour être disponible d'entrée ». Une bonne nouvelle pour Paris, qui n’aura de toute manière pas d’autres solutions que de faire jouer un Marquinhos touché, sachant qu’El Chadaille Bitshiabu et Nordi Mukiele ont eux aussi des pépins physiques… Autant dire que Galtier comptera sûrement plus que jamais sur les exploits de Kylian Mbappé et de Lionel Messi au sein du 5-3-2 qui sera aligné à l’Allianz Arena pour renverser le Bayern dans ce huitième de finale retour de C1.