PSG : Marquinhos n°6 à Paris ? Il hurle au « foutage de gueule »

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

D'après ce qui a filtré de l'ultime mise en place tactique du Paris Saint-Germain à la veille de son match inaugural en Ligue des champions contre le Real Madrid, Thomas Tuchel semble avoir décidé de placer Marquinhos dans un rôle de numéro 6. De quoi forcément étonner quand on sait que l'entraîneur allemand a tout fait pour avoir du renfort à ce poste au mercato, et l'a obtenu. Pour Guillaume Dufy, le choix de Thomas Tuchel est totalement stupéfiant, et cela incite quand même à ses poser des questions sur les décisions stratégiques du coach du PSG.

Le journaliste n'est pas tendre au moment de commenter ce choix éventuel de faire de Marquinhos la fameuse sentinelle dont on a parlé pendant des mois du côté du Paris SG. « La composition annoncée du PSG c’est une plaisanterie ou quoi ? Marquinhos au milieu en sentinelle, alors que l’on m’a expliqué tout le mois de janvier, puis tout l’été que le Paris Saint-Germain était à la recherche de milieux de terrain, avait recruté des milieux de terrain, des milieux qui feraient l’affaire, et là Marquinhos ne va pas en défense centrale avec Thiago Silva pour former une des plus belles charnières de la planète ? Si contre le Real Madrid, Marquinhos joue au milieu de terrain, c’est ridicule, c’est du foutage de gueule », a lancé un Guillaume Dufy, très agacé sur le plateau de l'Equipe du Soir.