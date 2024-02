PSG ‍: Marquinhos le prochain à partir, la fake news dénoncée

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'été prochain, le PSG sera l'un des clubs d'Europe les plus actifs sur le marché des transferts. En défense, on annonçait récemment un départ possible de Marquinhos.

Le PSG a appris il y a quelques jours que Kylian Mbappé ne prolongera pas son contrat. Le joueur tricolore va prendre la direction de l'Espagne et s'engager avec le Real Madrid. Le départ de Mbappé va changer beaucoup de choses pour le projet du PSG. La direction voudra frapper fort en le remplaçant. Globalement, c'est tout l'effectif qui pourrait être remodelé. Luis Enrique a des envies précises et certains ne font pas forcément partie de ses plans. En défense, des rumeurs de départ de Marquinhos ont fait leur apparition ces dernières heures, avec le Bayern Munich possiblement intéressé.

Marquinhos loin du PSG, ce n'est pas demain la veille

Selon les révélations de PSGInside-Actus, ces informations sont fausses, comme il l'a précisé sur son compte X : « Marquinhos n'a pas l'intention de partir du PSG. Et la rumeur qui dit que Tuchel voudrait le Brésilien au Bayern Munich est fausse. Faudrait déjà que le coach actuel reste en place pour la saison prochaine ». Marquinhos est actuellement le capitaine du Paris Saint-Germain et se montre plus motivé que jamais pour relever les prochains défis du club de la capitale. Cependant, depuis quelques mois, son rendement n'est plus aussi convaincant et pas mal de fans et observateurs ne seraient pas contre le voir partir après plus de 10 ans de bons et loyaux services tenus. Un nouveau point pourrait être fait prochainement. Pour rappel, Marquinhos est encore sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en juin 2028. Il ne sera donc pas si facile que ça de le déloger du Paris Saint-Germain.