PSG ‍: Marquinhos fragilisé, Luis Enrique l’a dans son viseur

Fautif sur l’un des buts concédés mercredi, Marquinhos n’a pas donné satisfaction à Luis Enrique lors du match de Ligue des Champions à Newcastle (4-1). Le défenseur central et capitaine du Paris Saint-Germain, fragilisé par certaines décisions de la direction, n’est plus intouchable au club de la capitale.

Marquinhos n’est évidemment pas le seul Parisien pointé du doigt après le naufrage à Newcastle mercredi. Mais le défenseur central du Paris Saint-Germain a commis l’erreur de relance qui a permis aux Magpies d’ouvrir le score et de prendre confiance pour le reste de la partie. Cette action a sans doute irrité Luis Enrique, d’autant que l’entraîneur espagnol n’était pas satisfait des sorties de balle de son capitaine.

Pendant la rencontre, le technicien s’en est pris à Marquinhos pour lui demander de relancer plus vite vers l’avant, et s’est agacé auprès d’un adjoint lorsque le Brésilien n’a pas respecté sa consigne, révèle le journal L’Equipe, qui souligne quelques circonstances atténuantes pour le défenseur central. On apprend par exemple que l’ancien joueur de la Roma, proche de Neymar et de Marco Verratti, s’est retrouvé isolé dans le vestiaire après leur départ cet été.

Le capitaine ne fait pas l'unanimité

Et l’on imagine que l’épisode du choix du capitaine ne l’a pas aidé à s’en remettre. Rappelons que le Paris Saint-Germain a organisé deux votes, l’un à mains levés et l’autre à bulletins secrets, pour élire le nouveau titulaire du brassard. Les deux votes ont conforté Marquinhos dans son rôle. Mais il est clair que son capitanat ne fait pas l’unanimité en interne.

L’international auriverde a sûrement compris la situation et sait pertinemment que sa place de titulaire n’est plus aussi solide qu’auparavant. Avec les arrivées de Milan Skriniar et de Lucas Hernandez, la concurrence est plus rude et Luis Enrique peut très bien se passer de ses services. La bonne nouvelle pour Marquinhos, c’est que son absence contre l’OGC Nice (défaite 2-3) n’était pas passée inaperçue.