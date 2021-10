PSG : Verratti et Neymar, un point commun la pression

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Neymar sera là pour le match OM-PSG, la star brésilienne faisant son retour après un petit souci aux adducteurs. Tandis que ses propos lors d'un documentaire inquiètent, Marco Verratti vient soutenir Neymar.

On prête à Marco Verratti une vie extra-sportive aussi agitée que celle de Neymar, les deux joueurs du Paris Saint-Germain traînant la réputation d’être de sacrés fêtards, quitte à perturber leurs performances sportives. On ne sait pas si c’est cela qui a motivé Amazon Prime Video à interroger le milieu de terrain italien sur son coéquipier brésilien du PSG à la veille du match contre l’Olympique de Marseille. Même si personne n'en doutait, Marco Verratti a dit tout le bien qu'il pensait de Neymar, mais surtout il s'est exprimé sur le récent coup de spleen de l'ancien joueur du FC Barcelone, lequel a confié dans un documentaire réalisé par DAZN qu'il envisageait de stopper avec la Seleçao après le Mondial au Qatar afin de soulager l'incroyable pression qu'il avait sur les épaules.

Neymar et Verratti c'est solide pour le PSG

Au micro de la chaîne qui diffusera OM-PSG, dimanche soir à 20h45, Marco Verratti a pris une position très claire. « J’ai une très bonne relation avec Neymar, c’est un garçon très humble, très généreux. Il a toujours le sourire. Je comprends parfaitement ce qu’a dit Neymar sur la pression qu’il ressent et je ne subis pas un dixième de ce qu’il vit. On nous demande de nous comporter comme des personnes normales, mais quand on agit comme des personnes normales on nous le reproche. On nous répond qu’on ne peut pas agir ainsi, car on est des footballeurs. C’est toujours comme ça avec les footballeurs. De l’extérieur tout le monde pense qu’on gagne beaucoup d’argent pour jouer au foot. Mais c’est aussi un travail au final, ce n’est pas qu’un jeu », a fait remarquer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain.