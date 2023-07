PSG ‍: Marco Verratti à Liverpool, l'info choc

Dans : PSG.

En quête d’un milieu de terrain pour compenser le départ de Jordan Henderson vers l’Arabie Saoudite, Liverpool est intéressé par Marco Verratti, lequel ne sera pas retenu par le PSG lors de ce mercato estival.

Marco Verratti n’a sans doute jamais été aussi proche de quitter le Paris Saint-Germain. Sous contrat avec le club francilien jusqu’en juin 2026, l’international italien de 30 ans est la priorité de l’Atlético de Madrid, comme révélé il y a deux jours par L’Equipe. Les Colchoneros ne sont toutefois pas les seuls à s’intéresser au natif de Pescara durant ce mercato estival.

Cet été, le PSG ne retiendra aucun joueur ayant la volonté de quitter le club et à priori, le message a été reçu cinq sur cinq par les cadors européens. A en croire les informations du Liverpool Echo, les Reds sont eux aussi très intéressés par le profil de Marco Verratti. Il faut dire que Jürgen Klopp est confronté à un véritable chantier au milieu de terrain. Le départ de Jordan Henderson vers l’Arabie Saoudite ne fait plus aucun doute tandis que James Milner (en fin de contrat) a signé à Brighton et que Fabinho suscite lui aussi des intérêts saoudiens.

Verratti, un joueur qui plait à Klopp

Jürgen Klopp souhaite par conséquent recruter un voire deux potentiels titulaires au milieu de terrains. Le profil de Marco Verratti plait à l’entraîneur allemand des Reds, qui pourrait dégainer une proposition au Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines. Certes, l’intensité de la Premier League parait élevée pour l’international italien, à la technique soyeuse mais au physique parfois fragile.

Mais la qualité technique hors du commun de Marco Verratti plait beaucoup à Jürgen Klopp, qui aimerait l’adapter à son style de jeu à Liverpool. Pour attirer le milieu du PSG, il faudra battre la concurrence de l’Atlético de Madrid, qui garde un temps d’avance dans ce dossier. Mais comme indiqué par L’Equipe plus tôt dans la semaine, le Paris Saint-Germain se montre très gourmand pour Verratti, réclamant près de 80 millions d’euros. Une somme que l’Atlético rechigne à poser sur la table pour l’instant. Qu’en sera-t-il de Liverpool ? Réponse dans les jours à venir.