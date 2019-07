PSG : Manuel Valls ne retourne pas sa veste avec Neymar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Il ne manquait plus que lui. Homme politique franco-espagnol qui a tenté sa chance des deux côtés des Pyrénées, Manuel Valls a récemment échoué dans sa quête à la Mairie de Barcelone. Passionné de football, l’ancien Premier Ministre n’a pas résisté à l’envie de se mêler de cette actualité sportive qui fait tant parler à Paris et Barcelone : l’avenir de Neymar. Pour celui qui fut aussi maire d’Evry, il est l’heure pour le Brésilien de revenir dans le club qui lui a permis de triompher en Europe, et de quitter ainsi le PSG après deux saisons catastrophiques.

« Neymar, qui a mal fait les choses à Paris à la fois sur le plan personnel et sportif, ne peut pas rester là-bas, il doit revenir dans le seul club où il peut retrouver son niveau, avec Messi, Griezmann et Suarez. Ce serait un spectacle incroyable d’avoir ces quatre joueurs ensemble à Barcelone. Mais ça dépend d’aspects financiers que je ne maîtrise pas. En tant que culé, je veux qu’il vienne parce que ce serait dément », a livré Manuel Valls dans les colonnes d’El Periodico. Une vision des choses que partagent beaucoup de supporters barcelonais, qui ne sont pas forcément fan de l’aller-retour de Neymar, mais savent qu’ils pourraient avoir l’une des lignes d’attaques les plus effrayantes d’Europe.