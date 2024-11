PSG ‍: Manchester City et la qualif en C1, c’est dans la poche

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Mal embarqué dans la course à la qualification en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a encore ses chances. Le consultant Pascal Dupraz voit les Parisiens battre Manchester City et accéder aux barrages.

Après cinq journées dans la saison régulière de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a sans doute dit adieu aux top 8. Pire encore, les hommes de Luis Enrique occupent actuellement une 25e place insuffisante pour accéder aux barrages. Un classement inquiétant sachant que les Parisiens doivent encore affronter Manchester City en janvier prochain. La situation n’est pourtant pas si alarmante pour Pascal Dupraz, persuadé que le champion de France en titre finira par s’en sortir.

« On ne doit pas forcément être indulgent avec le PSG après ses résultats en Ligue des Champions cette saison, mais on se doit d'être objectif, a commenté le consultant de RMC. Il y a un changement de projet, il n'y a plus de stars. Il y a malgré tout une constante au PSG, c'est qu'ils surpayent leurs joueurs. Même si le PSG est budgétairement très solide en Europe, ce n'est pas encore un grand d'Europe parce qu'ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Maintenant c'est toujours à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc arrêtez de dire que le PSG est éliminé. »

Luis Enrique ne respecte pas les fans

« Il faut qu'ils gagnent deux matchs pour se qualifier, ils les gagneront. Regardez contre qui ils jouent. Manchester City, ils ne mettent pas un pied devant l'autre. Alors arrêtez vos conneries franchement ! Ils ont perdu cinq matchs consécutifs, ils font match nul 3-3 (contre Feyenoord, ndlr) alors qu'ils menaient 3-0... Donc laissez faire le temps. C'est un projet mené par Luis Enrique qui semble avoir la carrure, qui n'a peur de personne. Il est tellement imbu de sa personne qu'il ne parle même pas français au bout de deux ans. Il pourrait quand même respecter les supporters », a néanmoins critiqué Pascal Dupraz.