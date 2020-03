PSG : Mahrez fait de l’œil à Leonardo, son prix est colossal

Dans : PSG.

Ce week-end, la presse italienne révélait l’existence d’un intérêt très prononcé du PSG pour Ryad Mahrez, notamment en cas de départ de Kylian Mbappé ou de Neymar.

Il faut dire que le gaucher de Manchester City a tout pour plaire. Du haut de ses 29 ans, il s’est imposé depuis plusieurs années comme l’un des meilleurs dribbleurs de Premier League. Et sous la houlette de Pep Guardiola à Manchester City, il a parfaitement fait évoluer son jeu en alliant spectacle et efficacité. De quoi séduire les dirigeants du PSG, conscients qu’il faudra frapper un grand coup sur le marché des transferts pour combler un hypothétique départ de Neymar ou de Kylian Mbappé. Ce mardi, l’intérêt du PSG pour Ryad Mahrez est en tout cas confirmé par Goal, qui dévoile par ailleurs quelques informations complémentaires au sujet du coût d’un éventuel transfert.

A en croire le média, c’est une somme comprise entre 85 et 90 ME que Manchester City exige pour libérer Ryad Mahrez. Si le Paris SG soumet une offre de cette envergure au champion d’Angleterre en titre, alors la direction des Citizens ne s’opposera pas au départ de l’ancien dribbleur de Leicester, annonce le média. Reste à voir si Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont l’intention de dépenser autant d’argent pour recruter Ryad Mahrez. Un excellent joueur certes, mais qui ne mange pas encore à la table de Kylian Mbappé, de Neymar, voire d’Angel Di Maria. Pour rappel, Manchester City se trouve dans une situation très complexe vis-à-vis de l’UEFA et de son désormais célèbre fair-play financier avec une amende de 30 ME et une exclusion des coupes d’Europe pour les deux années à venir…