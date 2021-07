PSG : Madame Di Maria parle mercato

Dans : PSG.

Très bien installé au Paris SG, Angel Di Maria a récemment prolongé son contrat.

Il est désormais engagé avec le club de la capitale jusqu’en juin 2022, avec une option lui permettant d’aller jusqu’en 2023. Il aura alors 35 ans, mais ne raccrochera pas les crampons. Si une nouvelle prolongation à Paris semble peu probable, son avenir est planifié de longue date, et à l'unanimité au sein de sa famille. C’est sa femme qui s’est confiée dans le média argentin TyC Sports, pour expliquer que la carrière d’El Fideo était déjà toute tracée pour son prochain arrêt.

« Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il raccrochera les crampons au Rosario Central. Ne me demandez pas quand cela arrivera, mais ce sera très certainement ainsi », a révélé Jorgelina Cardoso, confirmant ainsi le rêve de l’ailier du PSG de boucler la boucle avec un retour au club de sa ville natale. Di Maria n’avait même pas 20 ans quand il a quitté le CA Rosario Central pour Benfica, le début d’une longue carrière en Europe qui l’a vu jouer dans les plus grands clubs, avec le Real Madrid, Manchester United et donc le Paris SG. Dans un ou deux ans, l’ailier parisien pourra donc revenir au pays, un souhait dont il n’a jamais fait mystère. D’ici là, le gaucher a encore de grandes ambitions avec son club, lui qui vient d’entrer dans le Top20 des joueurs les plus utilisés par le PSG, avec 264 matchs disputés sous le maillot parisien. Avec son pays, Di Maria a réalisé l’un de ses plus grands objectifs en remportant cet été la Copa America. Un trophée qui lui tenait à coeur, puisqu’il en a immédiatement fait un énorme tatouage à son effigie sur la cuisse.